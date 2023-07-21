С мая 2023 года отделение Соцфонда России по ДНР оплатило более четырех тысяч электронных больничных

В ДНР оплатили более четырех электронных больничных
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Донецкой Народной Республике более четырех тысяч электронных больничных оплачено с мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.
- С мая 2023 года на территории Донецкой Народной Республики действуют электронные больничные листы. На данные момент Отделение Социального фонда России по ДНР уже оплатило 4 190 таких электронных листков нетрудоспособности по 67 медицинским учреждениям Республики, - отмечают в отделении СФР.
В пресс-службе уточнили, что республиканское отделение СФР назначает и выплачивает пособие на основании информации и сведений, которые поступают от страхователей, а работники самостоятельно выбирают удобный способ и реквизиты для выплаты страхового обеспечения.
Отметим, что номер электронного больничного можно уточнить в медорганизации, а также самостоятельно посмотреть в личном кабинете на сайте Социального фонда России либо на портале Госуслуг.
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