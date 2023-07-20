ПСБ подключил в Мариуполе более тысячи терминалов оплаты по банковским картам

Оплачивать покупки станет удобней Фото: Евгения ГУСЕВА

ПАО «Промсвязьбанк» подключил в Мариуполе более тысячи терминалов оплаты по банковским картам. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Там подчеркнули, что теперь для предпринимателей повысится удобство и скорость работы с клиентами. Кроме того, будет обеспечена безопасность приема платежей в торговых точках из-за сокращения объемов наличности в обороте и затрат на ее хранение. Тем временем покупатели получат возможность производить оплату безналичным способом.

- Предприниматели могут также воспользоваться удобным личным кабинетом в интернет- и мобильном банке, им доступно открытие и обслуживание расчетных счетов в ПСБ, выпуск корпоративных банковских карт, оформление зарплатных проектов и подключение выгодного сервиса возмещения выручки три раза в день, использование Системы быстрых платежей и еще целый ряд полезных и удобных сервисов, - пояснили в банке.

Напомним, ранее сообщалось, что «Промсвязьбанк» установит банкоматы во всех новых МФЦ Мариуполя. Вопрос свободного доступа горожан к банковским услугам сейчас приобрел особую актуальность.

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