Промсвязьбанк установит банкоматы во всех новых МФЦ Мариуполя

Один из крупнейших банков России расширяет свою сеть в Мариуполе. Фото: ПСБ

Во всех новых МФЦ Мариуполя планируют установить банкоматы российского «Промсвязьбанка». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что провел рабочую встречу с управляющим Донецким филиалом ПСБ Александром Бобриком. Они обсудили вопросы дальнейшего расширения сети отделений и банкоматов в Мариуполе.

По словам мэра, в город постепенно возвращаются жители, работают приезжие специалисты из 16 регионов России. Стремительно развивается торговля, открываются новые объекты по продаже товаров и предоставлению услуг.

- Словом, Мариуполь возвращается к полноценной мирной жизни. Именно поэтому вопрос организации свободного доступа горожан к банковским услугам сейчас приобрел особую актуальность, - заявил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе после освобождения города от украинских боевиков открыли более 560 магазинов, а также развернули деятельность 11 торговых сетей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе открылся второй многофункциональный центр

Второй офис предоставления государственных и муниципальных услуг открылся в Мариуполе по адресу: Нахимова, 88а. Для клиентов здесь организована работа пяти окон обслуживания (подробнее)