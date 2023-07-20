Специалисты теплосети восстанавливают котельную в Калининском районе Донецка

Специалисты восстановили более 870 погонных метров тепловой изоляции. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты Филиала «Донецктеплосеть» предприятия «Донбасстеплоэнерго» приступили к капитальному ремонту одной из крупнейших котельных в Калининском районе Донецка.

- Котельная введена в эксплуатацию еще в 1968 году и оборудована 7 котлами. Общая протяженность запитанных от нее теплосетей и сетей горячего водоснабжения составляет более 55 км. Во время прошлого отопительного сезона котельная неоднократно останавливала работу из-за отсутствия воды, отключения электроэнергии и порывов на тепловых сетях, - сообщили в предприятии.

Там добавили, что сейчас выполнен капитальный ремонт одного котла, заменили 175 погонных метров тепловых сетей, восстановили более 870 погонных метров тепловой изоляции. Еще специалистам теплосети необходимо восстановить четыре котлоагрегата, заменить более двух километров тепловых сетей и восстановить две емкости воды объемом 400 м³.

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