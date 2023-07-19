Первая компания из ДНР получила свидетельства о включении в единый реестр участников СЭЗ

Компания из ДНР получила свидетельства о включении в единый реестр участников СЭЗ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первая компания из Донецкой Народной Республики получила свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах. На территории Республики создадут современное производство электротранспорта. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Фондом развития территорий одобрена декларация инвестора, который создаст на территории ДНР современное производство электротранспорта: трамваев, троллейбусов, электробусов и комплектующих к ним, - пишет в телеграм-канале Хуснуллин.

Он добавил, что от потенциальных инвесторов поданы еще четыре заявления и инвестиционные декларации. По его словам, это крупные инвестпроекты по восстановлению производственных мощностей металлургических комплексов на территории ДНР и ЛНР, создание современного предприятия по производству и розливу питьевой воды в Донецкой Народной Республике и модернизация действующего производства шаровых кранов в Луганской Народной Республике.

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