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НовостиОбщество19 июля 2023 9:18

Денис Пушилин передал медаль «За освобождение Мариуполя» матери погибшего военкора Владлена Татарского

Врио Главы ДНР заявил, что Максим Фомин навсегда вошел в историю России
Владислав ГУЩИН
Денис Пушилин посмертно наградил медалью «За освобождение Мариуполя» военного корреспондента Владлена Татарского. Фото: Пушилин/ТГ

Денис Пушилин посмертно наградил медалью «За освобождение Мариуполя» военного корреспондента Владлена Татарского. Фото: Пушилин/ТГ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин посмертно наградил медалью «За освобождение Мариуполя» военного корреспондента Владлена Татарского. Награду он передал матери, Равиле Ибрагимовне.

- Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль «За освобождение Мариуполя» Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова, - написал в телеграм-канале Глава ДНР.

Денис Пушилин рассказал, что на встрече поблагодарил Равилу Ибрагимовну за воспитание сына.

- Она вырастила его настоящим патриотом, смелым и решительным человеком, научила не скрываться от трудностей и не прятаться от врага, а напротив – бесстрашно смотреть ему в глаза. Противник не сумел победить Максима на поле боя и только подло – в результате террористической акции – смог добраться до него, когда он был военкором, информировал людей о военной ситуации, - добавил Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса и России.

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