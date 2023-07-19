Денис Пушилин: Михаил Толстых еще при жизни стал легендой, с настоящим донбасским характером

Денис Пушилин рассказал о Герое ДНР Михаиле Толстых Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Герою Донецкой Народной Республики Михаилу Толстых 19 июля могло бы исполнится 43 года. Еще при жизни «Гиви» стал легендой, проявив донбасский характер. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Уроженец Иловайска, он с первых дней конфликта сражался за Русскую землю. «Когда увидел, что происходит, не выдержал», – говорил он. И эти слова звучали в унисон с мнением тысяч и тысяч наших земляков. Еще при жизни стал легендой. Энергичный, смелый, бесстрашный, с настоящим донбасским характером – в этом был весь Михаил, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он добавил, что память о «Гиви» живет. Как и его батальон «Сомали», который продолжает дело своего первого командира.

Напомним, что Михаил Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября - за донецкий аэропорт. Погиб 8 февраля 2017 года в здании штаба подразделения «Сомали» в Макеевке.

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