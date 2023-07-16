Большое строительство в ДНР требует собственного бесперебойного производства газобетона. Фото: АГ ДНР

Инвестиции в завод по производству газобетонных блоков в ДНР оцениваются в 800 миллионов рублей. Это обеспечит ДНР стройматериалом ниже рыночной цены - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития ДНР.

- Проект предполагает бесперебойное производство не менее 10 тыс. куб. м готовой продукции в месяц и ее реализацию на территории республики по цене ниже рыночной на 5%, сложившейся в Донецкой Народной Республике, - говорится в сообщении.

Для организации производства планируется проведение капитального ремонта производственного корпуса общей площадью 5 тыс. кв. м, создание внешних инженерных сетей и запуск производственных линий. Объем инвестиций в проект оценивается в 800 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест - 50.

Напомним, председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев подписал на полях Петербургского экономического форума соглашение с ООО «Донбасский газобетон» о создании в Донецке завода по производству газобетонных блоков.

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