Денис Пушилин: В Донецке предстоит не менее масштабная стройка, чем в Мариуполе

На заседании Инвестиционного комитета ДНР одобрены важные проекты по строительству жилья и соцобъектов. Фото: АГ ДНР

На втором заседании Инвестиционного комитета ДНР сегодня, 13 июля, были рассмотрены проекты по строительству многоквартирных домов, хлебозавода, оптово-розничного рынка, а также вопросы управления шахтами. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Вел заседание председатель Инвесткомитета врио Главы Республики Денис Пушилин, участвовали председатель Правительства Евгений Солнцев и его заместители, представители профильных министерств и ведомств, инвестиционных компании.

- На заседании мы рассмотрим ряд инвестиционных проектов в части строительства многоквартирных домов, хлебозавода, оптово-розничного рынка, а также вопросы управления нашими шахтами. Первые четыре проекта мы рассматриваем для предоставления земельных участков без торгов, объявил Денис Пушилин.

Руководитель Корпорации развития Донбасса Инга Яппарова и представители крупных застройщиков России представили проекты, направленные на обеспечение граждан Республики жильем по программе льготного ипотечного кредитования, а также по развитию территории в Куйбышевском и Кировском районах Донецка.

Денис Пушилин указал, что есть потребность в появлении нового жилья, «потому что неоправданный рост цен на жилье, связанный с дефицитом».

- Это, то, что нужно будет Донецку. В особенности это Куйбышевский район, который сейчас пока еще подвергается обстрелам. Как раз есть время подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию, инфраструктурные и другие необходимые моменты. Это хороший сигнал - инвесторы готовы и инвесторы понимают, что специальная военная операция закончится в обозримом будущем и, конечно же, предстоит не менее масштабная стройка, чем в Мариуполе, подчеркнул Денис Пушилин.

Напомним, что в центре Куйбышевского района Донецка планируется строительство жилых объектов площадью около 1 млн. кв. метров с объектами социального обслуживания, многофункциональным комплексом спортивного, культурного и торгового назначения.

Главам администраций Мариуполя и Донецка было поручено максимально быстро заключить все договоры аренды. Минстрою ДНР совместно с администрацией Донецка — в максимально сжатые сроки подготовить все необходимые документы для реализации инвестиционного проекта по комплексному развитию территории и созданию комфортной городской среды в Донецке.

В ходе заседания также были одобрены проекты строительства хлебозавода в Мариуполе, многофункционального технологичного торгово-складского комплекса «Донецкий».

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