Приток инвестиций на промышленные предприятия ожидают в Макеевке

Макеевка славится угледобывающей, металлургической, химической отраслями. Фото: МВД ДНР

Приток инвестиций на различные промышленные предприятия ожидают в Макеевке. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

- У нас есть предпосылки к заходу в город инвесторов, которые будут вкладывать в наши предприятия. Ряд предприятий уже заработали, они понемногу набирают обороты, есть определенные результаты. Речь идет о предприятиях металлургии, коксохимии и других, — рассказал ДАН Ключаров.

Ранее сообщалось, что в Макеевке решили построить завод железобетонных изделий. Инвестиции в проект составят порядка 700 миллионов рублей.

Напомним, Макеевка славится угледобывающей, металлургической, химической отраслями. Здесь находятся гиганты промышленности Донбасса - Макеевский металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод и другие.

На этой неделе Правительство ДНР приняло Государственную программу развития промышленности Республики на 2024–2026 годы. Уже в следующем году инвестиции составят более 250 миллионов рублей. А всего за три года объем инвестиций достигнет полутора миллиардов.

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