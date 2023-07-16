«Целые династии верны своей профессии»: Денис Пушилин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Денис Пушилин присвоил почетное звание «Заслуженный металлург ДНР» механику участка стана 390 Макеевского металлургического завода Руслану Тупице. Фото: АГ ДНР

Врио Главы Денис Пушилин поздравил металлургов с профессиональным праздником. Руководитель региона посетил торжественное собрание на Енакиевском металлургическом заводе и наградил отличившихся представителей отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

Денис Пушилин подчеркнул, что металлургическая промышленность является одной из основных в структуре экономики Донецкой Народной Республики, но самое значимое это люди и их судьбы.

- Для нас очень важным является то, что у нас целые династии металлургов. На Енакиевском металлургическом заводе работает одна из династий, у которой суммарный стаж 700 лет. Это здорово. И это не одна такая династия. Целые династии верны своей профессии, чтут своих старших, чтут своих отцов, дедов, отметил руководитель региона.

На Енакиевском металлургическом заводе прошли торжества по случаю профессионального праздника. Фото: АГ ДНР

Он поделился своим особым отношением к этой профессии, потому что «сам из семьи металлургов».

- У меня и отец, и мама всю жизнь проработали на Макеевском металлургическом заводе. Мы знаем про теплоту наших станов, сказал Денис Пушилин.

Он поблагодарил коллектив за то, что люди остались на рабочих местах и сохранили предприятие.

- Вы здесь, предприятие работает и, я уверяю вас, будет работать, потому что это нужно Донбассу, это нужно нам и нужно России, заявил глава региона. Препятствий и сложностей было очень много мы с вами это знаем, но мы эти трудности прожили, часть из них продолжаем переживать, но абсолютно точно, уверен, справимся. Потому что это огненная профессия, соответствующий характер у всех сотрудников.

История ЕМЗ началась еще в конце 19-го века. Фото: АГ ДНР

По словам Дениса Пушилина, немаловажным является открытие новых возможностей перед Донецкой Народной Республикой как субъектом Российской Федерации, «которые мы обязаны с вами реализовать».

- Желаю вам лично, вашим семьям здоровья, процветания и просто человеческого счастья, которое мы неразрывно связываем и особо это ценим с мирным небом над головой, обратился к собравшимся руководитель региона.

За высокий уровень профессионализма, значительный вклад в развитие металлургической отрасли врио Главы ДНР присвоил почетное звание «Заслуженный металлург Донецкой Народной Республики» механику участка стана 390 цеха прокатного передела Макеевского металлургического завода Руслану Тупице.

Благодарность Главы ДНР объявлена руководителю Енакиевского металлургического завода Александру Коваленко и генеральному директору ГУП «Республиканский центр «Торговый дом» Максиму Солдатову.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На модернизацию промышленности ДНР за три года направят полтора миллиарда рублей

Правительство ДНР приняло Государственную программу развития промышленности Республики на 2024–2026 годы (подробнее)