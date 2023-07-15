Украинские войска использовали беспилотник для удара по центру Донецка, повреждены две машины

Последствия падения ударного БпЛА ВСУ в Ворошиловском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска использовали ударный беспилотник для обстрела центра Донецка 15 июля. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что от падения самодельного боевого коптера ВСУ в Ворошиловском районе Донецка пострадали две машины. По счастливой случайности жертв удалось избежать.

Последствия падения ударного БпЛА ВСУ в Ворошиловском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

- Специалисты Представительства ДНР в СЦКК обследовали место падения самодельного ударного БпЛА противника, а также зафиксировали повреждения 2 транспортных средств по проспекту Освобождения Донбасса, 2 «а», - говорится в телеграм-канале представительства.

Последствия падения ударного БпЛА ВСУ в Ворошиловском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Тем временем очевидцы сообщают, что на месте падения украинского беспилотника работают экстренные службы. Ведется разминирование территории.

Уже найдены аккумуляторы, винты и другие части летательного устройства. Также в обломках коптера найден флаг Украины.

Фрагменты ударного БпЛА ВСУ, упавшего в центре Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 16 ракет из РСЗО по Горловке. Под прицельным огнем ВСУ оказался Никитовский район города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: 14 июля при обстреле Докучаевска ВСУ применили РСЗО «Himars»

Украинские боевики использовали осколочные ракеты (подробнее)