В ДНР рассматривают возможность применения досрочного и выездного голосования на выборах в сентябре

Использование таких форм голосования, как досрочное и выездное, позволит избежать большого скопления людей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике рассматривают возможность широкого применения досрочного и выездного голосования на предстоящих выборах в сентябре. Об этом заявил ДАН председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

- Что касается граждан, которые по состоянию здоровья не смогут прибыть на избирательный участок, то для них, безусловно, будет организовано голосование на дому. Что касается граждан, которые согласно законодательству имеют право проголосовать досрочно, то эта возможность им будет предоставлена, - отметил он.

По словам главы избиркома, главным критерием в данном случае является обеспечение безопасности избирателей и членов избирательных комиссий. Использование таких форм голосования, как досрочное и выездное, позволит в некоторой степени избежать большого скопления людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР сократят сроки проведения некоторых этапов избирательного процесса из-за ситуации с безопасностью. Предвыборная агитация в Республике начнется со дня выдвижения кандидатов и продлится до 8 сентября.

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