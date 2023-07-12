В ДНР сократят сроки проведения некоторых этапов избирательного процесса из-за ситуации с безопасностью

Агитация в Республике начнется со дня выдвижения кандидатов и продлится до 00:00 по местному времени 8 сентября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР сократят сроки проведения некоторых этапов избирательного процесса с учетом сложной общей обстановки. Об этом сообщил ДАН председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

- Отличительной чертой данной кампании будет сокращение сроков проведения некоторых ее этапов, что обусловлено, в первую очередь, необходимостью обеспечения безопасности с учетом военной обстановки. Хочу подчеркнуть, что законодательством такая возможность предусмотрена, - заявил он.

Глава избиркома также уточнил, что агитация в Республике начнется со дня выдвижения кандидатов и продлится до 00:00 по местному времени 8 сентября.

Как отметил Высоцкий, сам избирательный процесс в регионе по факту стартовал после того, как ЦИК России объявила дату проведения выборов. Избирком Республики сразу же приступил к подготовке. Уже с 24 июля политические силы смогут выдвинуть своих кандидатов на предстоящие сентябрьские выборы.

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