В МЧС ДНР почти наполовину обновили парк техники с 2022 года

Парк спецтехники был обновлен на 40% Фото: Александр ИВАНОВ

Более 360 различных транспортных средств приобрели для МЧС ДНР с 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там уточнили, что с прошлого года организовали работу по укреплению материально-технической базы существующих и оснащению вновь создаваемых подчиненных подразделений на освобождаемых территориях.

- Для ДНР приобретено более 360 единиц различных транспортных средств, в том числе, пожарные автоцистерны и автолестницы, аварийно-спасательные машины, автобусы, грузовые и легковые автомобили, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в Республику были доставлены 85 единиц средств для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

- В результате парк спецтехники обновлен на 40%, - отметили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе открыли республиканский центр МЧС ДНР, возведенный военными строителями. Спасательный центр был построен на площади в 5 гектаров всего за три месяца.

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