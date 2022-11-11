В Мариуполе открыли республиканский центр МЧС ДНР, возведенный военными строителями

Торжественная церемония открытия спасательного центра в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

В рекордные сроки - всего за три месяца - военно-строительная компания Министерства обороны России возвела республиканский спасательный центр в Мариуполе. Сегодня состоялось его открытие.

В торжественной церемонии приняли участие врио Главы ДНР Денис Пушилин, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, замминистра МЧС России Николай Гречушкин и руководитель МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

Торжественная церемония открытия спасательного центра в Мариуполе

Перед открытием самого комплекса, который насчитывает 11 объектов на площади в 5 гектаров, к наградам были представлены ряд сотрудников МЧС - саперы, водители, пожарные, а также сотрудники военно-строительной компании Минобороны РФ, которые возводили этот объект.

Торжественная церемония открытия спасательного центра в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Торжественная церемония открытия спасательного центра в Мариуполе

В главном корпусе республиканского спасательного центра предусмотрено все для комфортного несения службы спасателей: столовая, медкабинеты с необходимым оборудованием, залы для проведения мероприятий, санузлы с душем и даже сауной.

Торжественная церемония открытия спасательного центра в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

После его осмотра присутствующие проследовали в расположенную на территории центра кинологическую станцию, где увидели условия содержания четверолапых помощников сотрудников МЧС. Здесь есть площадки для тренировок собак, специальные помещения для их мытья и сушки, приема пищи, ветеринарных процедур.

При центре будет действовать кинологическая служба Фото: Александр ИВАНОВ

Как пояснили в спасательном ведомстве, при центре будут действовать отделения поисково-спасательных и кинологических работ, поэтому отдельные специальные трассы подготовлены для минно-розыскных и патрульных собак, которые в том числе будут помогать при разборе завалов и разминировании объектов.

Торжественная церемония открытия спасательного центра в Мариуполе

- Новый современный, впечатляющий размерами и оснащением Республиканский спасательный центр, открытый в Мариуполе, без сомнения, заслужили сотрудники МЧС ДНР. С первых дней СВО они там, где сложнее всего. Спасают людей, разгребают завалы, разминируют огромные площади. Спасибо за современнейший центр военным строителям и руководству России, - сказал на открытии объекта Денис Пушилин.

Новый спасательный центр в Мариуполе поражает своими размерами и оснащением Фото: Александр ИВАНОВ

Новый спасательный центр в Мариуполе поражает своими размерами и оснащением Фото: Александр ИВАНОВ

Новый спасательный центр в Мариуполе поражает своими размерами и оснащением Фото: Александр ИВАНОВ

Новый спасательный центр в Мариуполе поражает своими размерами и оснащением Фото: Александр ИВАНОВ

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