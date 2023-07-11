В Горловке полицейские изъяли у жителя, распивавшего на улице пиво, синтетический наркотик

При досмотре у горловчанина изъяли синтетический наркотик. Фото: МВД ДНР

В Горловке во время несения службы по охране общественного порядка инспекторы отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России «Горловское» обратили внимание на мужчину, который распивал пиво на улице. В присутствии двух понятых они провели личный досмотр нарушителя и обнаружили полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. Мужчина сказал, что внутри пакета находится метадон (синтетический наркотик из группы опиоидов), который он нашел на улице и решил оставить для личного употребления.

- Проведенной экспертизой подтверждена принадлежность содержимого весом 0,281 грамма к запрещенным веществам, а именно метадону, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Донецкой Народной Республике.

По факту правоохранители возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, - лишение свободы на срок до трех лет.

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