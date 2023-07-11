Глава ДНР поручил составить план восстановления Макеевки после ракетного удара ВСУ 4 июля 2023 года

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил специалистам до 21 июля составить план восстановления Макеевки после ракетного удара ВСУ 4 июля 2023 года. На совещании по восстановлению, которое 11 июля провел руководитель Республики, было озвучено, что в Макеевке повреждено свыше трехсот домов и учреждений.

«ВО ГЛАВЕ УГЛА СТАВЬТЕ ЧЕЛОВЕКА»

Помощь в восстановлении окажут регионы-шефы и Единый заказчик в сфере строительства.

- Информирование прежде всего: что, когда - чтобы у людей был четкий план с перечнем каждого дома. Самое важное - человека ставьте во главе угла. Сейчас смотрите, в какие вы «упретесь» нормативные правовые акты, чего вам будет не хватать, - обратился к участникам совещания по восстановлению глава региона.

ВОССТАНОВИТЬ К ЗИМЕ

По словам Дениса Пушилина, одним из препятствий может стать доступ в квартиры, чьи собственники находятся за пределами Республики. Для этого необходимо задействовать сотрудников МВД. Главная задача - закрыть тепловой контур и восстановить крыши в пострадавших домах.

По последним данным мэра Макеевки Владислава Ключарова, озвученным на совещании, в Червоногвардейском и Кировском районах города повреждены 280 домов, 12 школ, 12 детских садов, восемь медицинских учреждений и училище.

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