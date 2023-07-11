«Это герои нашего времени»: В Зугрэсе открылась всепогодная выставка «Герои и подвиги»

Экспозиция создана Российским военно-историческим обществом. Фото: Министерство культуры ДНР

На площади перед Зугрэсским городским Дворцом культуры состоялась презентация всепогодной выставки «Герои и подвиги». На шестнадцати двухсторонних планшетах представлены фотографии и биографии уроженцев около сорока регионов России, вставших на защиту жителей ДНР и ЛНР.

Среди них - Герой России и ДНР Ольга Качура, Герои РФ Андрей Спирин, Адам Хамхоев, Владимир Игнатов.

Экспозиция создана Российским военно-историческим обществом. Фото: Министерство культуры ДНР

Выставка создана Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры ДНР.

«ВЕСЬ МИР ПОРАЖЕН ПОДВИГОМ РУССКИХ»

На торжественном открытии выставки с приветственным словом выступила управляющая делами администрации Зугрэса - Ирина Латыш. Затем младший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела «Истории Донецкой Народной Республики» Донецкого республиканского краеведческого музея Надежда Липко провела экскурсию.

Экспозиция создана Российским военно-историческим обществом. Фото: Министерство культуры ДНР

- Это герои нашего времени. Они сражались (сражаются) за русский мир, чтобы мы жили в мире, за русскую культуру. Весь мир поражен подвигом русских, освобождающих Украину от нацизма, - сказала она.

Выставка «Герои и подвиги» в Зугрэсе продлится до 11 августа.

Экспозиция создана Российским военно-историческим обществом. Фото: Министерство культуры ДНР

Российское военно-историческое общество (РВИО) — это общероссийская организация, основной целью которой является сохранение сведений о военной истории России. РВИО также занимается поиском и археологическими исследованиями мест сражений прошлого, созданием и описанием военно-исторических музеев, публикацией сведений о наследии предков и текущих событиях.

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