СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 31 снаряд из артиллерии по Донецку и Ясиноватой

За 20 минут ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой 31 снаряд из натовского вооружения
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины за 20 минут выпустили по Донецку и Ясиноватой 31 снаряд из натовского вооружения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:20 – населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая, выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. В 17.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.
В СЦКК ДНР добавили, что обстрел Ясиноватой продолжился в 17:35. Украиснкеи боевики выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. В это же время по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, еще через пять минут ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности десять снарядов из натовской артиллерии.
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