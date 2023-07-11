Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, поселок Северный. Фото: ТГ/Кулемзин

Донецк вновь подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. Днем 10 июля украинские войска дважды обстреляли город реактивными снарядами. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что под прицельный огонь противника попали Куйбышевский и Киевский районы столицы ДНР. Первый и второй ракетные удары по городу последовали с интервалом в десять минут. За это время ВСУ выпустили в общей сложности девять ракет.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 ракет из РСЗО. 11:35 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 ракеты из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, днем ранее украинские войска выпустили по Донецку более 180 натовских снарядов и 25 ракет из РСЗО. Под обстрелами оказались четыре района города.

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