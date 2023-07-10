«Феникс» предупредил о перебоях с мобильной связью на юге ДНР

Предоставление телекоммуникационных услуг будет восстановлено после завершения аварийно-восстановительных работ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На юге ДНР возникли перебои с мобильной связью. Об этом сообщил республиканский сотовый оператор «Феникс».

Там уточнили, что из-за повреждений волоконно-оптических линий возникли неполадки в работе сервисов. Специалисты профильных служб уже работают над устранением этой проблемы.

- Предоставление телекоммуникационных услуг будет восстановлено после завершения аварийно-восстановительных работ, - заявили в компании.

Отметим, что сбои в работе мобильных сервисов связи могут наблюдаться в Новоазовском районе.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о перебоях в работе мобильной связи на КПП «Успенка». На админгранице с Ростовской областью возникли временные трудности с доступом к сервисам республиканского оператора «Феникс». Неполадки возникли из-за потери питания местными базовыми станциями. Сообщалось также, что полное вещание базовых станций восстановят после ремонтных работ на ЛЭП.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе восстановили работу мобильной связи

Специалисты «Феникса» устранили поломку на линиях (подробнее)