В ДНР сообщили о перебоях в работе мобильной связи на КПП «Успенка»

Неполадки возникли по причине потери питания местными базовыми станциями Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР в районе контрольно-пропускного пункта «Успенка» на админгранице с Ростовской областью возникли временные трудности с доступом к мобильной связи республиканского оператора «Феникс». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что неполадки возникли из-за потери питания местными базовыми станциями.

- В связи с аварийной потерей питания базовыми станциями на территории населенного пункта Успенка Амвросиевского района наблюдаются временные неполадки в работе сервисов мобильной связи, - заявил оператор.

Сообщается также, что полное вещание базовых станций восстановят после ремонтных работ на ЛЭП.

Тем временем в Мариуполе восстановили работу сервисов мобильной связи. Ранее республиканский оператор «Феникс» заявил об аварии на волоконно-оптических линиях, в результате чего в городе пропала связь.

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