В Донецке назвали виновных обстрела Кировского района города

ВСУ применяли снаряды 155-го калибра. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины, обстрелявшие Кировский район Донецка 8 июля, вели огонь со своих позиций в Горняке. Противник применял снаряды 155-го калибра (стандарт НАТО). Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зона ответственности: 55-й отдельной артиллерийской бригады (командир – полковник Качур Роман Владимирович) и 79-го отдельного десантно-штурмовой бригады (командир - полковник Шандар Алексей Михайлович), - говорится в сводке СЦКК.

К счастью, обошлось без жертв. Но при этом эксперты задокументировали ряд повреждений: Детский сад №220 по улице Дагестанской, улица Прудовая, 1, 3 (многоквартирные жилые дома и трансформаторная подстанция), улица Абакумова, 1 (частный жилой дом), улица Калинина, 51, 120 «а» (частные жилые дома).

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