Владимирская область особое внимание уделяют единственной в Докучаевске больнице

Оказание медицинской помощи в больнице Докучаевска. Фото: скриншот видео в телеграм Евгения Солнцева

Владимирская область особое внимание уделяют единственной в подшефном Докучаевске больнице.

- Вот уже год владимирцы считают подшефный Докучаевск еще одним муниципалитетом своей области. Только удаленным. Поэтому и помогают прифронтовому городу, как родному. Центральной городской больнице, к слову, единственной в Докучаевске, - особое внимание, - рассказал в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

В скором времени там начнется строительство патологоанатомического отделения. Специалисты подрядной организации подготавливают площадку.

- Старый уазик, который долгие годы служил машиной скорой помощи, сменил современный спецавтомобиль. Кроме того, в больнице появились новые операционные столы, бестеневые лампы, ультрафиолетовые боксы для хранения стерильных инструментов, аппарат УЗИ… - продолжает премьер Республики.

Владимирские медики плечом к плечу работают с местными врачами. Сейчас в больнице принимают хирург, анестезиолог и медсестра из региона-шефа.

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