В Мариуполь прибыла первая группа студенческих отрядов

Студенты помогут в восстановлении разрушенных домов. Фото: ТГ/Моргун

Первая группа студенческих отрядов прибыла в Мариуполь. Это учащиеся Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на пресс-службу вуза.

Там уточнили, что молодые и активные ребята сразу же по прибытии в Мариуполь начали оказывать помощь в восстановлении разрушенных домов.

- В ближайшее время ожидается делегация из других регионов России, - заявили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что около сотни активистов из студенческих отрядов ДНР готовы помочь в восстановлении жилых домов и инфраструктуры Мариуполя. На данный момент уже имеется ряд подрядчиков, готовых принять на временные работы около ста молодых человек. Они будут заниматься восстановлением частного сектора и городской инфраструктуры вместе с другими строителями, которые будут корректировать их работу. В восстановительном процессе также смогут принять участие мариупольские студенты, успевшие вступить в студотряды Республики. Помимо этого, на помощь приедут представители студенческой среды из других регионов РФ.

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