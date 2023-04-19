В восстановлении Мариуполя будут участвовать студенческие строительные отряды

Город будут восстанавливать всеобщими усилиями. Фото: УНМ ДНР

Около сотни активистов из студенческих отрядов ДНР готовы помочь в восстановлении жилых домов и инфраструктуры Мариуполя. Об этом сообщила ДАН глава Донецкого регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Александра Кульгина.

Она отметила, что организация сейчас очень плотно готовится к предстоящему летнему трудовому сезону.

- У нас есть строительное направление и мы видим запросы от ребят, видим запросы от подрядчиков, которые находятся в Мариуполе: трудоустроить студентов на лето на восстановительные работы, - отметила она.

По словам Кульгиной, на данный момент уже имеется ряд подрядчиков, готовых принять на временные работы около ста молодых человек. Они будут заниматься восстановлением частного сектора и городской инфраструктуры вместе с другими строителями, которые будут корректировать их работу. В восстановительном процессе также смогут принять участие мариупольские студенты, успевшие вступить в студотряды Республики. Помимо этого, на помощь приедут представители студенческой среды из других регионов РФ.

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