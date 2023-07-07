ВСУ нанесли удар из артиллерии и РСЗО по трем районам Донецка

ВСУ нанесли удар по Донецку. Фото: кадр видео t.me/donetsк

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК ДНР, украинские боевики за 10 минут выпустили по трем районам столицы региона 18 боеприпасов. В 19:45 с направления населенного пункта Максимильяновка ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть 155-миллиметровых снарядов, в 19:50 – по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка – пять ракет из РСЗО и в 19:55 – вновь ударили по Петровке, выпустив семь 155-миллиметровых снарядов.

Дончане фиксируют прямые попадания в жилые дома и объекты инфраструктуры. Специальные службы уточняют информацию о наличие пострадавших и разрушениях.

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