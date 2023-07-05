Ряд торговых павильонов поврежден обстрелом ВСУ в Петровском районе Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка_t.me/Petrovka24_7zov

При обстреле Петровского района Донецка украинские войска повредили ряд торговых павильонов. Все они расположены в микрорайоне Тихий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Снова фашисты бьют по местам большого скопления мирных граждан. В результате обстрелов украинскими нелюдями микрорайона Тихий Петровского района поврежден ряд торговых павильонов, - проинформировал мэр.

Уточняется, что в киосках осколками были выбиты витрины и посечены кровли.

- Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, - написал Кулемзин.

Напомним, что днем 5 июля под массированным артобстрелом ВСУ вновь оказался самый западный Петровский район Донецка. Очевидцы сообщают о попаданиях украинских снарядов в районе местного торгового центра «Галактика» по улице Добровольского. По предварительной информации, там пострадали двое человек.

Сообщается также о прямом попадании снаряда в один из подъездов жилого дома по улице Петровского, 256. Жильцы говорят о двоих раненых. Также повреждены киоски в микрорайоне Тихий.

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