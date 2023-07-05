В момент обстрела больницы Макеевки в ней находились 344 пациента

Пациентов перевали в другие больницы Макеевки и Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В момент обстрела больницы №2 Макеевки в ней находились 344 пациента. Замминистра здравоохранения Донецкой Народной Республики Анастасия Мартынова сообщила РИА Новости, что среди пациентов серьезно никто не пострадал.

— В момент (удара) находилось 344 пациента, серьезно никто не пострадал. Пациенты, которым нужна была медицинская помощь, получили ее на месте. Пациенты ночью и сейчас переводятся в другие медицинские учреждения города Макеевки и Донецка, — отметила замглавы Минздрава ДНР.

Напомним, что в результате массированного обстрела из РСЗО Червоногвардейского района Макеевки вечером 4 июля повреждены девять медучреждений города. Среди них центр переливания крови, медколледж, городские больницы, амбулатории и диспансеры. По уточненной информации, ранения получил 41 мирный житель, в том числе двое детей.

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