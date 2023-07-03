Двое детей погибли в аварии на трассе Донецк - Мариуполь

Дети перевозились с нарушениями правил дорожного движения - без детских кресел и ремней безопасности. Фото: Администрация города Енакиево

В поселке городского типа Еленовка на трассе Донецк - Мариуполь 2 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в администрации города Енакиево со ссылкой на данные ГИБДД ДНР.

Там уточнили, что водитель «Hyundai Tucson», в котором находились двое детей, потерял контроль над управлением автомобилем при выполнении опережения. В результате этого машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась с опорой ЛЭП.

- В результате ДТП водитель автомобиля и 30-летняя женщина - пассажир получили телесные повреждения, а дети - пассажиры в возрасте 12-ти и 5-ти лет скончалась на месте происшествия от полученных травм, - проинформировали в администрации.

Как подчеркнули в мэрии, дети перевозились с нарушениями правил дорожного движения - без детских кресел и ремней безопасности.

Напомним, ранее в Мариуполе водитель легкового автомобиля столкнулся с самосвалом. Мужчину пришлось доставать из машины с помощью гидравлического инструмента.

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