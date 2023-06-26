В Мариуполе водитель легкового автомобиля столкнулся с самосвалом

Спасатели извлекли пострадавшего из машины с помощью специального инструмента. Фото (архив): МВД ДНР

В Ильичевском районе Мариуполя произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля 1984 года рождения. Он госпитализирован в больницу. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что 25 июня на проспекте Металлургов водитель легкового автомобиля столкнулся на дороге с самосвалом. В результате аварии мужчину буквально заклинило в машине. Извлекать его из покореженного авто пришлось спасателям, которые достали пострадавшего с помощью специального инструмента.

- Спасатели города Мариуполь при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего водителя и передали сотрудником скорой медицинской помощи, - рассказали в МЧС ДНР.

Сообщается также, что от спасательного ведомства для устранения последствий аварии привлекались одна единица спецтехники и три человека личного состава.

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