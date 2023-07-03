Мужчина был ранен при ракетном обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Жители Донбасса продолжают страдать от украинских обстрелов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ясиноватой сообщили о ранении мужчины в результате ракетного обстрела ВСУ. Информацию обнародовал в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.
Он уточнил, что пострадавший 1985 года рождения.
- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая ранение получил мужчина 1985 года рождения, - проинформировал градоначальник.
Напомним, вечером 3 июля украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватой. По городу были выпущены сразу десять ракет. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел велся ВСУ со стороны населенного пункта Ласточкино в районе восьми часов вечера.
Тем временем мэр уточнил, что под прицельным огнем оказался микрорайон Зорька.
- Оставайтесь в укрытии. Берегите себя и своих близких, - предупредил людей Дмитрий Шевченко.
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