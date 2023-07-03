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НовостиПолитика3 июля 2023 18:28

Мужчина был ранен при ракетном обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Пострадавший 1985 года рождения
Ирина ДМИТРИЕВА
Жители Донбасса продолжают страдать от украинских обстрелов

Жители Донбасса продолжают страдать от украинских обстрелов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ясиноватой сообщили о ранении мужчины в результате ракетного обстрела ВСУ. Информацию обнародовал в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что пострадавший 1985 года рождения.

- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая ранение получил мужчина 1985 года рождения, - проинформировал градоначальник.

Напомним, вечером 3 июля украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватой. По городу были выпущены сразу десять ракет. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел велся ВСУ со стороны населенного пункта Ласточкино в районе восьми часов вечера.

Тем временем мэр уточнил, что под прицельным огнем оказался микрорайон Зорька.

- Оставайтесь в укрытии. Берегите себя и своих близких, - предупредил людей Дмитрий Шевченко.

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