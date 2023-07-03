Украинские войска выпустили из Ласточкино по Ясиноватой 10 ракет

ВСУ наносили по городу удары реактивными системами залпового огня. Фото (архив): УНМ ДНР

Вечером 3 июля украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватой. По городу были выпущены сразу десять ракет. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел велся ВСУ со стороны населенного пункта Ласточкино в районе восьми часов вечера.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.00 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО, - заявили в ведомстве.

Про обстрел города сообщил и мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- Ясиноватая под обстрелом вооруженных формирований Украины. Район мкр. Зорька. Оставайтесь в укрытии. Берегите себя и своих близких, - предупредил он в своем телеграм-канале.

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