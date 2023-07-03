В ДНР приступили к процедуре ликвидации Министерства доходов и сборов

В ДНР в соответствии с российскими законами определена система и структура региональных органов исполнительной власти. Фото: ТГ/Солнцев

В Донецкой Народной Республике приступили к процедуре ликвидации Министерства доходов и сборов. Ведомство должно быть ликвидировано до 1 сентября текущего года. Это следует из указа, подписанного врио главы региона Денисом Пушилиным, и опубликованного на официальном сайте его администрации.

Согласно документу, Правительству Республики поручено создать ликвидационную комиссию Миндоходов. Кроме того, Константин Калус освобождается от исполнения обязанностей министра доходов и сборов ДНР.

Документ подписан 30 июня и уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР приступили к ликвидации Министерства иностранных дел. Для этого в регионе создадут специальную ликвидационную комиссию, куда войдут одиннадцать человек из числа сотрудников МИД и при необходимости госслужащих Посольства ДНР в России. Ведомство должно быть упразднено до 31 августа 2023 года.

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