В ДНР приступили к ликвидации Министерства иностранных дел

В ДНР в соответствии с российскими законами определена система и структура региональных органов исполнительной власти Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике приступили к ликвидации Министерства иностранных дел. Оно должно быть упразднено до 31 августа текущего года. Соответствующий указ издал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Документ уже опубликован на официальном сайте его администрации.

Согласно указу, в регионе создадут специальную ликвидационную комиссию, куда войдут одиннадцать человек из числа сотрудников МИД и при необходимости госслужащих Посольства ДНР в России. Председателем комиссии назначен исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Сергей Пересада.

Документ предписывает завершить процедуру ликвидации министерства не позднее 31 августа 2023 года. Указ подписан 29 июня и уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР появятся новые министерства, а часть действующих ведомств упразднят или реорганизуют. Глава Республики Денис Пушилин подписал соответствующий указ.

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