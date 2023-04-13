Появится новые министерства, а часть действующих ведомств упразднят или реорганизуют: Как в ДНР изменится структура органов исполнительной власти

В ДНР в соответствии с российскими законами определена структура органов исполнительной власти. Фото: Правительство ДНР

В ДНР в соответствии с российскими законами определена система и структура региональных органов исполнительной власти. Соответствующий указ № 119 подписал сегодня врио Главы Республики Денис Пушилин.

Документ устанавливает структуру исполнительной власти, куда, в частности, входит Министерство имущественных и земельных отношений, Министерство природных ресурсов и экологии, которых ранее в Республике не было.

В обновленном списке нет Министерства юстиции, зато есть комитет ДНР по делам юстиции. Часть министерств трансформируются: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства станет Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ, Министерство агропромышленной политики и продовольствия — Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, Министерство связи — Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи, Министерство труда и социальной политики — Министерством труда и социальной защиты, Министерство информации — Министерством внешних связей и информации.

Всего перечислено 17 министерств. В этом перечне нет также силового блока и спасателей — МВД, МГБ, МЧС - теперь это структуры федеральных ведомств, а также Министерства иностранных дел. .

К исключительному ведению Главы ДНР отнесены Министерство внешних связей и информации и Министерство молодежной политики, местные администрации, представительство Республики в Москве, представительство в СЦКК, комитет по делам юстиции, департамент по обеспечению деятельности мировых судей. Остальные министерства и ведомства — к ведению Правительства.

В структуру исполнительной власти также вошел ряд комитетов: по науке и технологиям, по тарифам (сейчас — Республиканская служба по тарифам), по архивному делу и документационному обеспечению (ныне — Главное госуправление документационного обеспечения и архивного дела); инспекций: по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, государственная жилищная инспекция, строительного надзора (сейчас — Государственная архитектурно-строительная инспекция); управление ветеринарии и департамент по обеспечению деятельности мировых судей.

Указ подписан и вступил в силу с сегодняшнего дня. Органы исполнительной власти, созданные до вступления ДНР в состав РФ, продолжают работать до их ликвидации и образования новых.

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