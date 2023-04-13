На Саур-Могиле высажены более тысячи елей и сосен в честь защитников Донбасса

В акции приняли участие врио Главы ДНР Денис Пушилин и гендиректор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко. Фото: АГ ДНР

Свыше тысячи деревьев высажено в среду на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в рамках всероссийской акции «Сад Памяти». В мероприятии принял участие врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Нам есть и в память, о ком высаживать, и в честь кого. Это один из элементов увековечивания памяти наших героев. Наша задача сейчас заложить фундамент, который будет использоваться следующими поколениями для определения правильного ориентира, — написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он подчеркнул, что в свое время наши предки сделали важную прививку – «это стало главенствующим фактором, который определил наши действия в 2014 году».

- Наша задача – для следующих поколений сделать такую же прививку. Это разные элементы увековечения памяти: и сады памяти, и книги, художественные и учебники истории, и фильмы – художественные и документальные о тех событиях, которые сейчас происходят, с описанием героических подвигов наших ребят, - заявил глава региона.

Он отметил, что высадка деревьев - абсолютно понятное мероприятие с учетом того, сколько страдает от боевых действий деревьев. Врио Главы ДНР сообщил, что в Республике открывается региональное отделение «Волонтеров леса».

В высадке участвовали активисты движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры леса». Фото: АГ ДНР

Более тысячи сеянцев сосны и ели привезли из Ленинградской и Нижегородской областей. В высадке участвовали активисты движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры леса», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель администрации губернатора СПб Валерий Пикалев, гендиректор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко и другие гости.

Ольга Степченко заявила, что в Республике начинается работа по закладке природных мемориалов из живых деревьев в честь героев специальной военной операции.

- «Сад памяти», который мы здесь разбили, станет живым напоминанием о подвиге героев и остается важным местом для тысяч людей, которые смогут приходить сюда из года в год. Я рада объявить, что сегодня мы начинаем закладывать природные мемориалы из живых деревьев в честь героев СВО, – отметила Ольга Степченко.

Международная акция «Сад Памяти» проводится по инициативе АНО «Сад Памяти», всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры леса», Фонда памяти полководцев Победы.

Цель масштабной эколого-патриотической акции – высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции – появление зеленых монументов в честь героев.

За время проведения акции в высадке «Садов Памяти» приняло участие свыше 5 млн человек из более чем 50 стран мира.

Курган Саур-Могила - один из главных символом разгрома фашистов в годы Великой Отечественной войны. В 1967 году здесь был открыт мемориальный комплекс. Летом 2014-го на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между силами ДНР и Украины. В боях мемориал получил сильные повреждения. Статуя солдата и обелиск были разрушены. В сентябре 2022 года мемориал был торжественно открыт после восстановления.

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