«Герои и подвиги»: В Донецке открылась фотовыставка, посвященная участникам Специальной военной операции

В центре Донецка, на бульваре Пушкина, открылась фотовыставка «Герои и подвиги» Фото: Иван ЖИЛЯК

В центре Донецка, на бульваре Пушкина, открылась фотовыставка «Герои и подвиги». Она посвящена специальной военной операции. Выставку организовало Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

ИСТОРИИ ПОДВИГА БОЛЕЕ ЧЕМ 60 ГЕРОЕВ

На выставочных тумбах разместили фотографии Защитников Отечества, а также описание их подвигов. Экспозиция рассказывает об истории подвига более чем 60 Героев, среди которых: командир реактивного артиллерийского дивизиона из Донецкой Народной Республики «Корса» - Ольга Качура; легендарного командира батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики Владимир Жога, бойцы и командиры подразделений специального назначения; экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 из Приморья; выпускники Казанского высшего танкового командного училища; офицеры подразделений Воздушно-десантных войск.

В центре Донецка, на бульваре Пушкина, открылась фотовыставка «Герои и подвиги» Фото: Иван ЖИЛЯК

В центре Донецка, на бульваре Пушкина, открылась фотовыставка «Герои и подвиги» Фото: Иван ЖИЛЯК

Также, в преддверии 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков на выставке представлены и истории Героев Великой Отечественной войны. 1943-й стал годом коренного перелома. Освобождение Донбасса и Кавказа, разгром немецко-фашистских войск в битве под Сталинградом и на Курской дуге, форсирование Днепра, стали историческими событиями всемирного значения.

- Герои 1943-го не могли знать наверняка, что этот год станет переломным, но они горячо верили в Победу, сражались и побеждали. Спустя 80 лет наша страна отмечает юбилей их подвига в сложных условиях. Сегодня на Западе победило деструктивное отношение к памяти о Победе над фашизмом, основанное на отрицании исторической правды, - отмечают в Российском военно-историческом обществе. - Для внуков и правнуков поколения Победителей защита этой правды – часть нашей общей борьбы по защите цивилизационных ценностей России, нашего культурного кода. Сегодня они, как и их предки, являют примеры мужества и отваги, боевого товарищества и самопожертвования.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ГЕРОЯМ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Представители Российского военно-исторического общества рассказали «Комсомолке» о том, что ключевую роль в формировании фотоэкспозиции сыграли семьи Героев, которые предоставили фотографии из личных архивов и поделились воспоминаниями о своих близких.

- Очень символично, что выставка «Герои и подвиги» размещена сегодня на славной, героической Донецкой земле. С фотографий на нас смотрят герои нашего времени, которые как и их предки 80 лет назад, плечом к плечу сражаются за добро, правду и память, - говорит научный сотрудник Российского военно-исторического общества Виктория Петракова. - Рядом с ними незримо их деды и прадеды, которые в годы Великой Отечественной войны встали насмерть за свободу и независимость нашей Родины. И Победили!

В центре Донецка, на бульваре Пушкина, открылась фотовыставка «Герои и подвиги» Фото: Иван ЖИЛЯК

В центре Донецка, на бульваре Пушкина, открылась фотовыставка «Герои и подвиги» Фото: Иван ЖИЛЯК

Виктория Петракова рассказывает, что эта выставка – о подвиге, который вне времени, неразрывной связи поколений, которую мы все сегодня чувствуем как никогда.

- Создавая эту выставку, мы хотели выразить нашу сердечную благодарность всем Героям нашего Отечества, - говорит научный сотрудник.

Предполагается, что выставка продлится, как минимум, месяц.

ЖИТЕЛЯМ ИДЕЯ ВЫСТАВКИ ПОНРАВИЛАСЬ

Жители Республики уже успели оценить новый проект. Дончане говорят о том, что суть выставки очень четко отражает реалии, воспитывает патриотизм и любовь к Родине.

- Бульвар Пушкина – это знаковое место для всего Донецка. Особенно это место любит молодежь, а поэтому очень хорошо, что здесь разместили такую выставку! – говорит дончанин Сергей Прусов. – Выставка только открылась, внимание к ней очень большое – люди, проходя мимо, останавливаются, смотрят, читают.

- Идея выставки понравилась. Символично, что на одних стендах - несколько поколений тех, кто героически сражался, защищая свою Родину, - говорит жительница Ворошиловского района Светлана Перевалова.

Фотовыставки Российского военно-исторического общества «Герои и Подвиги» также представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Абакане, Архангельске, Ижевске, Новосибирске, Краснодаре, Пскове и Чите.

Российское военно-историческое общество - это общероссийская организация, основной целью которой является сохранение сведений о военной истории России. Также Российское военно-историческое общество занимается поиском и археологическими исследованиями мест сражений прошлого, созданием и описанием военно-исторических музеев, публикацией сведений о наследии предков и текущих событиях.

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