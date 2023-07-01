В ДНР создали региональное отделение Ассамблеи народов России

Председателем отделения избрана Виктория Романюк. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике по поручению президента РФ Владимира Путина создали региональное отделение Ассамблеи народов России. Председателем отделения была избрана Виктория Романюк. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что Донбасс исторически складывался как многонациональный регион. И здесь всегда гордились тем, с какой дружбой и уважением представители самых различных народностей относятся друг к другу, как взаимно обогащаются они своими культурой и традициями.

- Убежден, что Ассамблея народов России в Донецкой Народной Республике будет способствовать укреплению культурных, гуманитарных и экономических связей между народами нашей великой Родины - России, - заявил Пушилин.

Напомним, в Донецкой Народной Республике наметили скорое строительство молодежных специализированных центров и резиденций. В целом это позволит развернуть в регионе полноправные представительства и филиалы федеральных молодежных организаций.

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