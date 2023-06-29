Строительство молодежных центров и резиденций планируют в ДНР

Количество новых молодежных проектов будет расти. Фото: ОД ДР

В Донецкой Народной Республике наметили скорое строительство молодежных специализированных центров и резиденций. Об этом сообщил Донецкому агентству новостей исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Он отметил, что в целом это позволит развернуть в регионе полноправные представительства и филиалы федеральных молодежных организаций.

- Очередным этапом развития для нашего ведомства является постройка специализированных центров, резиденций и представительств федеральных молодежных организаций и проектов на территории Республики. Это будет сделано для того, чтобы у нас были развернуты полноправные представительства и региональные филиалы молодежных организаций, - пояснил глава ведомства.

По словам Макарова, также планируется открытие баз отдыха, круглогодичных детских лагерей, резиденций для сотрудников по работе с молодежью и т.д. К их строительству приступят после улучшения обстановки в регионе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На базе Дворца пионеров в Волновахе создадут Арт-резиденцию

Восстановлением здания занимаются строители из Ямала (подробнее)