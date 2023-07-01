В Донецке обстрелом ВСУ повреждена инфраструктура шахты имени Засядько

Под огонь попал автомобильный ангар предприятия. Фото: mintek-dnr.ru

В Киевском районе Донецка при обстреле ВСУ получила повреждения инфраструктура шахты имени Засядько. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он также отметил, что в ходе обстрела данной части города пострадало местное СТО.

- По уточненной информации, в результате варварского обстрела Киевского района по улице Советской повреждено остекление, фасад и кровля шиномонтажной мастерской. Кроме того, повреждена кровля автомобильного ангара шахты имени Засядько, а также 4 автобуса и 2 автомобиля, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее стало известно, что в Киевском районе Донецка под обстрел ВСУ попало общежитие с инвалидами по слуху, пострадали две женщины. Со слов очевидцев, прилетел снаряд, и в общежитии вылетели стекла. Людей ранило, в больницу увезли двоих человек.

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