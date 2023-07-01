В Донецке под обстрел ВСУ попало общежитие с инвалидами по слуху, пострадали две женщины

Зафиксированы повреждения общежития завода «Электромагнит» по улице Советской. Фото: СЦКК ДНР

В Киевском районе Донецка под обстрел ВСУ попало общежитие с инвалидами по слуху, пострадали две женщины. Об этом сообщили в РИА Новости.

Со слов очевидцев, прилетел снаряд, и в общежитии вылетели стекла. Людей ранило, в больницу увезли двоих человек.

- Здесь живут дети, инвалиды по слуху (глухонемые люди), которые даже ничего не успели понять, ничего не услышали… Мирная абсолютно территория, никаких военных объектов здесь нет, - рассказала жительница города Елена.

Тем временем в СЦКК ДНР заявили, что обстрел Киевского района Донецка велся с позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, из артиллерии калибра 155 мм.

- В результате обстрела по улице Советской, 27 ранения получили женщины 1943 и 1962 годов рождения. Зафиксированы повреждения общежития завода «Электромагнит» и здания СТО по улице Советской, 27, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в ходе обстрела Киевского района Донецка была повреждена инфраструктура шахты имени Засядько.

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