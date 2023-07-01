Украинские войска выпустили по Донецку ракету американского производства AGM-88 HARM

Фрагмент американской ракеты, выпущенной по Донецку. Фото: ТГ/Кулемзин

Утром 1 июля украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: в 07.50 - город Донецк (Ленинский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее про обстрел Ленинского района Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что вследствие обстрела в районе были повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобиль и ЛЭП.

- В многоквартирном доме по улице Куйбышева нарушено остекление, возле дома поврежден автомобиль; в частных домах по улице Прокатчиков повреждены остекление, стена, шифер; в частных домах по улице Тушинской оборваны электропровода, повреждено остекление, - заявил градоначальник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли 10 человек

Также в Республике было ранено 18 человек, в том числе пять детей (подробнее)