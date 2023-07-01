ВСУ открыли огонь по Ленинскому району Донецка, зафиксированы повреждения

С полуночи территория Донецка восемь раз подверглась обстрелам ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска атаковали Ленинский район Донецка 1 июля. После обстрелов там зафиксировали повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что пострадали многоквартирные и частные жилые дома, гражданский автомобиль и ЛЭП.

- В многоквартирном доме по улице Куйбышева нарушено остекление, возле дома поврежден автомобиль; в частных домах по улице Прокатчиков повреждены остекление, стена, шифер; в частных домах по улице Тушинской оборваны электропровода, повреждено остекление, - заявил градоначальник.

По словам Кулемзина, с полуночи территория города Донецка восемь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 45 снарядов калибром 155 мм, - проинформировал руководитель городской администрации.

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