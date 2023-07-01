Сотрудники МЧС ДНР на катерах совершают обходы и патрулирование акватории Азовского моря

На побережье Азовского моря сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды. Фото: МЧС ДНР
На побережье Азовского моря сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что работники спасательной службы присматривают за отдыхающими на побережье и напоминают им про правила безопасного поведения на воде.
- Инспекторы призывают отдыхающих отказаться от употребления алкогольных напитков и обращают внимание родителей на контроль за своими детьми, - рассказали в ведомстве.
Сообщается также, что помимо пеших рейдов сотрудники ГИМС МЧС регулярно выходят на катере в море для того, чтобы совершить обход и патрулирование акватории моря.
Напомним, что с начала этого года на водоемах ДНР уже утонул 21 человек, из которых шестеро - дети.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники полиции установили причину гибели двух подростков на водоеме в Горловке 18 мая
На Кировских прудах утонули дети возрастом 14 и 16 лет (подробнее)