Сотрудники МЧС ДНР на катерах совершают обходы и патрулирование акватории Азовского моря

На побережье Азовского моря сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды. Фото: МЧС ДНР

На побережье Азовского моря сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что работники спасательной службы присматривают за отдыхающими на побережье и напоминают им про правила безопасного поведения на воде.

- Инспекторы призывают отдыхающих отказаться от употребления алкогольных напитков и обращают внимание родителей на контроль за своими детьми, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что помимо пеших рейдов сотрудники ГИМС МЧС регулярно выходят на катере в море для того, чтобы совершить обход и патрулирование акватории моря.

Напомним, что с начала этого года на водоемах ДНР уже утонул 21 человек, из которых шестеро - дети.

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