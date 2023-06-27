Шесть детей утонули с начала года в водоемах ДНР

За безопасность ребенка отвечают взрослые. Фото: МЧС ДНР

С начала года на водоемах ДНР утонул 21 человек, среди которых шесть детей. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

Там уточнили, что основная причина гибели на воде взрослых - купание в нетрезвом виде. А дети гибнут в том числе из-за недосмотра родителей.

- Дети могут утонуть даже в неглубоком водоеме. Не оставляйте ребенка без присмотра, - напомнили в МЧС.

В министерстве убедительно просят взрослых рассказать своим детям о правилах безопасного поведения на водоемах.

- Родители! Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. За безопасность ребенка отвечаете вы, взрослые. Обеспечьте ее! Не рассчитывайте на то, что «он маленький - не дойдет», «там мелко» и «когда я был маленький, мы купались без взрослых и ничего». Достаточно того, чтобы ребенок один раз все-таки дошел, упал там, где мелко, не послушался - и ругать будет уже некого, - говорят спасатели.

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