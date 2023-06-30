В Мариуполе ремонтируют здание будущего отделения Соцфонда

Строители уже заменили окна и теплосети в здании. Фото: Моргун/ТГ

Ремонт здания, где будет расположено отделено Социального фонда России, продолжается в Мариуполе. Строители уже заменили окна и теплосети. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Силами ПСК «Строймонолит» здесь уже проведена замена окон и теплосети. В ближайшее время определим предстоящий фронт работ с тем, чтобы создать одинаково комфортные условия как для сотрудников, так и будущих посетителей госучреждения. Параллельно дал поручение коммунальным службам уже сейчас привести в порядок прилегающую территорию, — отметил глава городской администрации.

Олег Моргун добавил, что отделение откроется по проспекту Металлургов, 187 в здании бывшего дошкольного учреждения.

Также в Мариуполе началось восстановление стадиона «Азовец». Рабочая группа из Санкт-Петербурга уже согласовала основные этапы на реконструкцию спортивного комплекса.

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