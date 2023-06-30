В ДНР остаются вакантными более 21 тысячи рабочих мест

На сегодняшний день центры занятости располагают сведениями о наличии 21493 свободных рабочих мест Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Предприятия Донецкой Народной Республики с начала года предоставили в местные центры занятости информацию о почти 55 тысячах имеющихся у них вакансий. Сейчас свободными остаются более 21 тысячи рабочих мест. Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- На сегодняшний день центры занятости располагают сведениями о наличии 21493 свободных рабочих мест, из них 19157 - предложения постоянной работы, - отметила она.

По словам Толстыкиной, в Республике с начала года трудоустроили на постоянные рабочие места 4287 граждан. Кроме того, с работодателями были заключены договора на создание 12189 временных рабочих мест. Почти 22 тысячи человек направили на трудоустройство, 8880 - уже приступили к работе.

Напомним, 14 апреля ярмарки вакансий прошли в 21 городе и райцентре ДНР. Эти мероприятия - часть большого проекта РФ.

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