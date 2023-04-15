Настало время возможностей: В городах ДНР прошли масштабные ярмарки вакансий

В ДНР много вакансий. Фото: РЦЗ

14 апреля ярмарки вакансий прошли в 21 городе и райцентре ДНР. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Лариса Толстыкина. Эти мероприятия – часть большого проекта РФ.

В 2023 году Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации инициирована Всероссийская ярмарка трудоустройства, объединило всех его участников слоганом: «Работа России. Время возможностей. Строим будущее вместе сегодня». Ее основная цель, помимо трудоустройства, еще и помощь в планировании карьеры.

Мероприятия в рамках первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства прошла в каждом субъекте Российской Федерации 14 и 15 апреля; следующий, федеральный, этап состоится в июне текущего года.

- На ярмарку в города Республики пришли более 350 работодателей, они предложили соискателям почти 12 тысяч вакантных рабочих мест, - рассказали «КП» в Центре занятости. – Традиционно, в Республике много вакансий для строителей, медиков, педагогов, токарей, слесарей. На ярмарке можно было встретиться с работодателями, пройти собеседования по предложенным вакансиям, получить направления на трудоустройство. Так же важно тем, кто ищет работу, знакомиться с базой вакансий, подумать над вопросом переобучения.

Ярмарки посетили около 5000 человек. На них можно было получить консультации специалистов центра занятости, пройти тестирование по определению профессиональной направленности, а также принять участие в тренингах по теме – как эффективно искать работу.

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